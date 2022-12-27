حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم العالى: مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى
التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات
"الصحة" تطلق اليوم 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة
وزير التعليم يكشف شكل أسئلة التعبير بامتحان العربى للثانوية العامة 2023
حصاد أكاديمية الأزهر فى 2022.. 188 دورة تدريبية و237 حلقة نقاشية و 5414 متدربا
إقبال كبير على مجموعات مدرسية مجانية لطلبة الإعدادية بإدارة المستقبل.. صور
وزيرة الهجرة: شباب مصر بالداخل والخارج فى قلب عملية التنمية ويرسمون مستقبل الوطن
الزراعة: "بحوث الصحراء" يواصل جهود دمج أبناء سيناء بالتنمية الزراعية المستدامة
تعرف على إجراءات وزارة البيئة لتطوير منظومة مكامير الفحم النباتى خلال 2022
"البيئة": زراعة 395 ألف شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" و222 ألف بحياة كريمة
البيئة تعتمد خطط الإصحاح البيئى لـ157 منشأة صناعية
كهرباء القناة: السيطرة على حريق محدود بمبنى الشركة.. ولا يوجد خسائر
جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان
وزير القوى العاملة: العمالة غير المنتظمة والتدريب المهنى على رأس أولوياتنا
التضامن: 57 مليون جنيه مساعدات نقدية من بنك ناصر للفئات الأكثر احتياجا
وزير الرى يجتمع لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالوزارة
الرى: إزالة 6 مخالفات على نهر النيل فى كفر الشيخ وسوهاج
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