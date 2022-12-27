اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:52 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:36 م
حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى وزير التعليم العالى - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم العالى: مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى

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"الصحة" تطلق اليوم 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة
وزير التعليم يكشف شكل أسئلة التعبير بامتحان العربى للثانوية العامة 2023
حصاد أكاديمية الأزهر فى 2022.. 188 دورة تدريبية و237 حلقة نقاشية و 5414 متدربا
إقبال كبير على مجموعات مدرسية مجانية لطلبة الإعدادية بإدارة المستقبل.. صور
وزيرة الهجرة: شباب مصر بالداخل والخارج فى قلب عملية التنمية ويرسمون مستقبل الوطن
الزراعة: "بحوث الصحراء" يواصل جهود دمج أبناء سيناء بالتنمية الزراعية المستدامة
تعرف على إجراءات وزارة البيئة لتطوير منظومة مكامير الفحم النباتى خلال 2022
"البيئة": زراعة 395 ألف شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" و222 ألف بحياة كريمة
البيئة تعتمد خطط الإصحاح البيئى لـ157 منشأة صناعية
كهرباء القناة: السيطرة على حريق محدود بمبنى الشركة.. ولا يوجد خسائر
جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان
وزير القوى العاملة: العمالة غير المنتظمة والتدريب المهنى على رأس أولوياتنا

 


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