جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان

وقع صباح اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون اتفق فيه الطرفان على العمل المشترك فى تحقيق المحاور الآتية: التعاون المشترك فى الإسهام فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق، وأهمها التوعية لدى الشباب الجامعى بحقوق الإنسان، إعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجى الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها، إعداد متخصصين فى مجال حقوق الإنسان، تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة عين شمس فى تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين كذلك تبنى وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين .

جاء توقيع البروتوكول بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وشارك فى إعداد البروتوكول، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى رئيس اللجنة من جامعة عين شمس، والدكتورة سحر موسى سليمان عميد كلية التمريض جامعة عين شمس، والدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور أحمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بقطاع التعاون الدولى، والدكتورة نورا عيسى زكريا المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق - جامعة عين شمس .

ومن جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، سميرة لوقا دانيال رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الإجتماعية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبد الجواد أحمد المحامى بالنقض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان .

جدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، تأسست فى عام 2004 بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى فيينا عام 1993، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية المساعدة الحكومات بالرأى والمشورة فى النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل. وإيماء إلى دور جامعة عين شمس التربوى والتعليمى فى بناء الإنسان المصرى تعليميا وتربويا، ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وفى إطار مشترك لمتابعة وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ورغبة فى تعزيز التعاون بين المؤسستين فى نشر الوعى بحقوق الإنسان.