الزراعة: "بحوث الصحراء" يواصل جهود دمج أبناء سيناء بالتنمية الزراعية المستدامة

كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريق بحثى من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى القرى العائدة بالشيخ زويد بشمال سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثى "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى التنمية الزراعية المستدامة"، وأفاد رئيس مركز بحوث الصحراء، أن البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لأبناء سيناء فى سبيل خدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

وأكدت وزارة الزراعة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة فى سيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنمية الزراعية المستدامة فى سيناء ودمج أبنائها فى تلك التنمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثى، أن الفريق البحثى المشارك فى الزيارة التقى عدد من القيادات التنفيذية وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة الشيخ زويد وقراها وتوابعها، وتم عقد حلقات نقاشية مع مختلف فئات المجتمع البدوي: "الزراع، والشباب، والمرأة" تم خلالها الوقوف على أهم الإحتياجات التنموية الزراعية بالمنطقة ووضع الأولويات لتلبية تلك الإحتياجات، وكذا التعرف على أهم المشكلات التى تواجه الأهالي، ووضع مقترحات عملية للتغلب عليها.

ومن جانبهم، أعرب أهالى القرى العائدة بالشيخ زويد عن سعادتهم بزيارة الفريق البحثى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مطالبين بضرورة تلبية احتياجاتهم فى اقرب وقت، مؤكدين أن المزارع السيناوى لديه القدرة على صناعة المستقبل، وعلى ايديهم وبدعم الدولة ستتحول أراضيهم إلى أراضى خضراء فى المستقبل القريب مقدمين الشكر للقيادة السياسية على عودتهم لأراضيهم والاستقرار الذى تشهده المنطقة فى أكبر رسالة للعالم على أمن وأمان سيناء.