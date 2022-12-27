"البيئة": زراعة 395 ألف شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" و222 ألف بحياة كريمة

كتبت منال العيسوي

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) حيث تم حتى الآن زراعة 395 ألف شجرة من إجمالى 1.3 مليون شجرة مستهدفة للعام الجارى 2022/ 2023 وجارى الاستكمال بإجمالى 905 آلاف شجرة بنهاية 30/6/2023.

وأشار تقرير وزارة البيئة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدانا، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء فى إطار استعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27) كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع دعم قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بـ222183 ألف شجرة بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والوادى الجديد.

وأوضح تقرير وزارة البيئة أيضًا أنه تم تشجير حى طرة ضمن برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا، حيث تم الانتهاء من زراعة 3 الآف شجرة، كما تم زراعة 17 ألف شجرة بطريق وادى النطرون العلمين، وبعض أجزاء بالحزام الشجرى بالطريق الدائرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والأديرة بجميع أنحاء الجمهورية بـ70000 شجرة.