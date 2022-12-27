‫وزير الرى يجتمع لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالوزارة

‏‎كتبت أسماء نصار

‏‎عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وذلك بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

قال سويلم أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها ، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4362كيلومتر بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم انهاء تأهيلها حوالى 2812 كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1550 كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل بعدد 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، كما تم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما قامت الوزارة بتدبير 114 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 226 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة) ، وذلك لإقامة 126 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 48 قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (١٣ قطعة) ثم المراكز الطبية (8 قطع) ، المواقف النموذجية (6 قطع) ، المدارس (5 قطع) ، الأسواق الحضرية (5 قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، وحدات الإسعاف (4 قطع).