التعليم العالى: مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومى من بين 86 دولة، والمرتبة الثانية عربيًّا، والمرتبة الأولى أفريقيًّا، وذلك وفقًا لتقرير موقع TheGlobalEconomy.com والذى يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن مصر وفقًا للتقرير جاءت فى المرتبة الأولى أفريقيًا فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومى، وقد بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومى 0.96%، وقد شمل التقرير ترتيب ست دول عربية، وجاءت جمهورية مصر العربية فى المرتبة الثانية عربيًّا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثالثة، وسلطنة عمان فى المرتبة الرابعة، ثم الكويت فى المرتبة الخامسة، والعراق فى المرتبة الأخيرة.

وقد بلغت قيمة الإنفاق على البحث والتطوير 59 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن عام 2020 حيث كانت قيمة الإنفاق 56 مليار جنيه.

وصرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أنه وفقًا لبيانات المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى، فقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومى (الجامعات والمراكز البحثية) على البحث والتطوير 63% من إجمالى قيمة الإنفاق، بينما بلغ إنفاق القطاع الخاص 37%، وحوالى نسبة 1% من الخارج من المؤسسات غير الهادفة للربح.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه وفقًا لموقع TheGlobalEconomy.com جاءت مصر أيضًا فى المرتبة 33 عالميًا من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة للمقيمين من بين 117 دولة، وفى المرتبة الأولى أفريقيًا، وفى المرتبة الثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، وجاءت مصر أيضًا فى المرتبة 53 عالميًا من ضمن 99 دولة فى قيمة الصادرات العالية التكنولوجية بقيمة 526.18 مليون دولار.