البيئة تعتمد خطط الإصحاح البيئى لـ157 منشأة صناعية

كتبت منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة ، أنه تم اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئى لأكثر من 157 منشأة، وتم تقديم الدعم الفنى لعدد 344 ما بين منشآت صناعية وزراعية وصحية وطاقة وغيرها.

وأكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنها تمكنت من الانتهاء من أعمال التفتيش على 3037 منشأة، بالتعاون مع بعض الجهات المختلفة بالدولة، بداية من يناير حتى ديسمبر 2022، وكذا دراسة ومتابعة ملفات المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية، كما تم متابعة ملف مدينة الجلود بالروبيكى (مدابغ الجلود)، من أجل تحفيز المنشآت نحو تنفيذ خطط الإصحاح البيئى، بالتعاون مع الأفرع الإقليمية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تقديم كافة سبل الدعم الفنى للعاملين بالروبيكى .

وأوضح التقرير أنه تم أيضا تنفيذ مشروع التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين والتعاقد مع معهد التبين للدراسات المعدنية حيث تم تقييم الوضع التكنولوجي والبيئي للمنطقة والمسابك الإيرانية بالبساتين وجارى إنهاء بعض الرسومات الهندسية والدليل الارشادى للمسابك تمهيداً لتأهيل المنطقة الإيرانية لتكون منطقة صناعية معتمدة.

- تنفيذ المشروع الخاص بتنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جهاز شئون البيئة وشركة ميناء القاهره الجوي واتحاد الصناعات المصرية ومشروع الخلايا الشمسية الصغيرة.

كما أعلن تقرير البيئة ، تركيب مفاعل حيوي بحديقة الحيوان وذلك لمعالجة المخلفات العضوية الناتجة عن الحديقة وذلك بهدف التحكم في غاز الميثان والذي يعتبر أحد مسببات التغيرات المناخية, ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي ينفذ بحديقة الحيوان في جمهورية مصر العربية والذي تقوم به وزارة البيئة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جهاز شئون البيئة وحديقة الحيوان المصرية ومؤسسة الطاقة الحيوية وشركة خدمات المشروعات PSC ، كما يهدف المشروع إلى تعميم ونشر ثقافة استخدام الوقود الأنظف على مستوى الجمهورية, وجاري حالياً التشغيل التجريبي للمشروع بالاشتراك مع مؤسسة الطاقة الحيوية وذلك للتأكد من التشغيل وفقاً للمعايير.

وقال تقرير وزارة البيئة :" أنه تم تنفيذ مسح شامل للمسابك للوقوف على الوضع البيئى للمسابك لحوالى 44 مسبك بمنطقة الكوم الأحمر بأوسيم ، وذلك للوقوف على الوضع من ناحية تحسين الوضع البيئي لهم تمهيداً لتطويرها وتأهيلها لتكون منطقة صناعية معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم الوضع البيئى ل 30 منشأة لقطاعات (الصباغة والتجهيز وقطاع الكيماويات والأغذية) بمدينة العبور والسادس من أكتوبر الصناعية لتحسين البيئة الصناعية ورفع كفاءة وترشيد الطاقة بهذه المنشآت.