"الأوقاف" تنظم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة رقية الخميس المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) بالقاهرة مساء الخميس، عقب صلاة العشاء، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وتضم الأمسية الابتهالية كبار المبتهلين وهم:"المبتهل عبد اللطيف وهدان، المبتهل أحمد البشتيلى، المبتهل محمد على جابين، المبتهل محمد عبد الرءوف السوهاجي، المبتهل شريف عبد المنعم، المبتهل محمد الصعيدى، المبتهل أحمد أبو خطوة، المبتهل محمد الجزار، المبتهل محمود عوض الله، المبتهل إسلام السرساوي".



المبتهلون المشاركون في الأمسية الابتهالية

وتتضمن الأمسية إنشادًا لقصيدة: "نهج البردة" لأمير الشعراء أحمد شوقي، من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.