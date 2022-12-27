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التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:04 م
التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى الحالى 2022/2023، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تبدأ يناير المقبل.
 
 
وأكدت الوزارة: تبين أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لجميع الطلاب، مشددة بالتنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات ومراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية للطلاب.
 
 
وتابعت الوزارة: على المدارس الإعدادية والثانوية التابعة بالمديريات بضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات للعام الدراسى 2022/2023 وذلك من خلال الرابط.
 
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بالموافاة بإنتهاء كافة أعمال التدقيق والمراجعة لبيانات الطلاب بالشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي، تمهيداً لبدء إجراءات امتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

التربية والتعليم

استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

استمارة التقدم لامتحانات الثانوى العام

اخبار التعليم

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