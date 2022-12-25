دراسة جديدة: بدائل اللحوم المصنعة تفتقر العناصر الغذائية

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة جديدة أن بعض بدائل اللحوم تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، وتضمنت الدراسة التي أجرتها جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد ، والتي نُشرت في Nutrients ، أن بدائل اللحوم المصنعة تعتمد على فول الصويا وبروتين البازلاء ، وهي بروتينات مشتقة من الفطريات، وجد الباحثون أن الكمية المقدرة لكل من الحديد والزنك التي يمكن أن يمتصها الجسم من هذه الأطعمة كانت منخفضة ، بسبب "الفيتات" وهي من العناصر المضادة للمغذيات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

البروتينات النباتية تفتقر لبعض العناصر الغذائية

قالت كاثرين جيرفاسيو ، أخصائية التغذية، إن البروتينات النباتية تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية والكوليسترول مقارنة بمنتجات اللحوم ، إلا أنها تفتقر أيضًا إلى بعض الصفات، موضحة أن بدائل اللحوم يتم الحصول عليها من النباتات و تحتوي النباتات بشكل طبيعي على الفيتات لتخزين الفوسفور من أجل تكاثرها ونموها، ولكنه معروف على نطاق واسع باسم مضادات المغذيات لأنها ترتبط ببعض العناصر الغذائية لجعلها أقل قابلية للامتصاص ، وخاصة الكالسيوم والزنك والحديد.

وأضافت جيرفاسيو: " قد يكون اختيار أفضل الأطعمة النباتية أمرًا صعبًا ، خاصةً إذا كان الحديد والزنك من بين اهتماماتك الرئيسية ، هناك منتجات مدعمة بالحديد أو الزنك لتلبيتها المتطلبات اليومية مثل بعض حبوب الإفطار أو الحليب غير الألبان ".

وأوصت خبيرة التغذية ، بتناول وجبة متوازنة تحتوي على مزيج من البروتينات الحيوانية والنباتية، فبينما تحتوي البروتينات الحيوانية على الكوليسترول والدهون ، يمكنها تزويد الجسم بكميات مفيدة من الحديد والزنك، غالبًا ما تفتقر الأطعمة النباتية إلى القدرة على إمداد الحديد والزنك القابل للامتصاص ، ولكنها يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم وتحتوي على سعرات حرارية أقل. وكلاهما يمكن أن يملأ ما ينقص الآخر.

وأشارت جيرفاسيو إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ، لا يزال من الأفضل التحدث إلى أحد المحترفين لمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي الفعلي يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية وما إذا كانت المكملات ضرورية.