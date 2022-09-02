لو أنت شخص نباتى.. أطعمة بديلة للحوم الحمراء أبرزها المشروم

- العدس

يحتوى على نسبة عالية من البروتين، كما أنه غنى بنسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، فهو بديل رائع للحوم، وإذا لا تتردد في تناوله بأي شكل كان.

- الحمص

يحتوى على البروتين النباتى، وأيضا نسبة عالية من الألياف، والحديد والفسفور، والبوتاسيوم، والمنجيز، ولذا فتناوله له يعد مفيد للصحة العامة للجسم، وأيضا يمدة بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها غير البروتين.