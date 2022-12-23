أخبار × 24 ساعة.. التموين: الاكتفاء الذاتى من الأرز المحلى خلال 2022 بنسبة 100%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التعليم تحدد إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج
الشيخ محمد السلكاوي بعد وقفه: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية"
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة درجة ثالثة مكيفة بين محطتى المنيا / سوهاج
التموين تضبط أصحاب مخازن يحتكرون 623 طن أرز شعير
"التعليم" تنظم احتفالية لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين
وزير الصحة: تسارع النمو السكانى يزيد من صعوبة القضاء على الفقر وسوء التغذية
تحصيل القسط الثانى من مصروفات العام الدراسى الحالى بداية يناير المقبل
التعليم العالى: مصر تشارك فى الدورة الثالثة لأولمبياد الرياضيات العربى
التموين: نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز المحلى خلال 2022 وصلت 100%
وزير الأوقاف يعتمد 97 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش وأعضاء هيئة التدريس
التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية لـ206 متدربا لتعميم برنامج "تنمية الصعيد"
الجامع الأزهر يكرم 105 فائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم
وزير القوى العاملة: إطلاق دليل موحد لمكاتب التمثيل العمالى لحماية العمالة
" الزراعة" تطلق المهرجان الأول للجبن بحديقة الأورمان
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