أخبار × 24 ساعة.. التموين: الاكتفاء الذاتى من الأرز المحلى خلال 2022 بنسبة 100%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

التعليم تحدد إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج

الشيخ محمد السلكاوي بعد وقفه: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية"