الشيخ محمد السلكاوي بعد وقفه: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية"

كتب على عبد الرحمن

أصدر الشيخ محمد حامد السلكاوى ، القارئ بالإذاعة والتليفزيون بيانا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك على خلفية وقفه من الإذاعة لمدة عام بدءا من 21 ديسمبر الجاري وحتى 21 ديسمبر 2023.

وقال الشيخ محمد حامد السلكاوي تحت عنوان "اعتذار واجب" :"أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية التى انتابتنى حين تلاوة كتابه الكريم ولا أبغى من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة علي من لجنة اختبار القراء والمبتهلين الموحده ونقابه القراء وإنما أبغى بهذا الاعتذار رضا الله سبحانه وتعالى والغفران عن حركتى اللاإرادية التى هي من عند الله".

وأصدرت نقابة محفظي وقراء القران الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، بيانا آخر حول واقعة وقف القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي من الإذاعة لمدة عام بدءا من 21 ديسمبر الجاري وحتى 21 ديسمبر 2023.

وقالت النقابة في بيانها:"إيمانا بدور النقابة فى المحافظه علي كتاب الله والرد علي المشككين في دورها ممن يتزعمون ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، فلقد استجابت الإذاعة المصرية ممثلة في لجنتها الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين والتي يمثل النقابة في عضويتها الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء لشكوى النقابة ضد القارئ محمد حامد السلكاوى وقررت الآتى:

أولا: إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي لمدة عام ومنع ظهوره على الهواء في قرآن الجمعة والفجر ومنع بث التلاوات المسجلة له وذلك أيضا لمدة عام.

ثانيا: متابعة جميع قراء الإذاعة فى المحافل المختلفة للوقوف على مدى التزامهم بصحيح التلاوة أحكاما وأدائا وسلوكا.

ثالثا: سوف تقوم النقابة باستدعاء القارئ محمد السلكاوى والتحقيق معه فيما نسب إليه طبقا لقانون النقابة.

وناشدت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، كل من يقرأ كتاب الله فى المحافل المختلفة سواء كان عضوا بها أو لم يكن عضوا فيها أن يلتزم بأحكام التلاوه والوقار عند القراءة احتراما وتوقيرا لكتاب الله وأن للنقابة لجان متابعة بالمحافظات المختلفة تتابع وتراقب المحافل القرآنية .

و أصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، أمس الأربعاء، قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من اليوم 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023، وأوضحت اللجنة أن أسباب وقف الشيخ محمد حامد السلكاوى: "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".