حصاد الوزارات..سك العملة بـ"المالية" تطرح 100 جنيه معدنية بمناسبة قمة المناخ

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالمالية تطرح 100 جنيه معدنية بمناسبة قمة المناخ