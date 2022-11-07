حصاد الوزارات..سك العملة بـ"المالية" تطرح 100 جنيه معدنية بمناسبة قمة المناخ

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالمالية تطرح 100 جنيه معدنية بمناسبة قمة المناخ
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الصحة: تجهيز معمل متنقل لرصد جودة الهواء بشرم الشيخ
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النقل تنتهى من تطوير ميدان المرج 30 يونيو المقبل
وزير الصحة يفتتح المستشفى الميدانى بشرم الشيخ ضمن خطة التأمين لـ (COP27)
وزير الرى: دور هام لمؤتمر المناخ فى عرض التحديات الأفريقية بالمياه والغذاء
استمرار صرف معاشات نوفمبر مع المنحة الاستثنائية لمن تخلفوا عن الموعد المحدد
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