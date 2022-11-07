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وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعدادات القصوى خلال مؤتمر المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:05 م
وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعدادات القصوى خلال مؤتمر المناخ وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري على متابعة جهود الهلال الأحمر المصرى خلال مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ، حيث قامت بتفقد سيارات النقل المجهزة لنقل ذوى الإعاقة داخل المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء بالمؤتمر.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري قام بتوفير أسطول من المركبات النظيفة صديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة الكهربائية ومزودة بأحدث الأجهزة وأدوات الاستجابة الطارئة، حيث يمكن الاستفادة بهذه الخدمة عبر الاتصال بالخط الساخن 15322. 
 
كما تابعت القباج تقريرا حول جهود  الهلال الأحمر المصرى خلال المؤتمر، حيث قام  بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المكثفة فى مجال الإسعافات الأولية للعاملين بعدد من الفنادق التى ستستقبل الوفود وضيوف مصر بالمؤتمر مع إمدادها بصناديق الإسعافات الأولية.
 
وفى إطار المبادرات الخضراء للهلال الأحمر المصرى بالقمة فأنه تم توفير وسائل مواصلات صديقة للبيئة للوفود المشاركة من الدراجات  الهوائية و الكهربائية، كما يتم توزيع أدوات التعقيم والمطهرات خلال فترة المؤتمر على الحضور وزجاجات المياه الصديقة للبيئة، كذلك تم توفير صناديق لشحن الأجهزة المحمولة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة.
 
ووجهت القباج برفع درجة الاستعدادات القصوى لغرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد للفرق المختلفة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، كما تشهد القمة نشر فرق الطواريء للهلال الأحمر بمختلف المناطق العامة والسياحية بمنطقة انعقاد القمة والتي يقوم عليها متطوعو الهلال الأحمر بزيهم المميز لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للسادة ضيوف المؤتمر، بالاضافة إلى الإسعاف الأولى النفسى الأول فى المناطق المختلفة والمزدحمة بتقنيات صديقة للبيئة .
 
سياره
سياره

سيارة صديقة للبيئه
سيارة صديقة للبيئه

 


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