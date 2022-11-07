طريقة احتساب نجاح التلاميذ فى امتحانات الفصلين الدراسيين بالصفين الرابع والخامس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الإبتدائي طبقا للقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022، تتم من خلال احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب مـن 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان ويتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألـوان، تعبـر عـن مـدى اكتساب المتعلم للمعـارف والمهـارات ، وعـن طريـق الألـوان يتعـرف المـتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:

1- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعـارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

2 - اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف ، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

3ـ اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعـض الـدعم (مـن 50 لأقل من 65.

4 - اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجـة النهائيـة للعـام الدراسـى ما يلى:

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية ، وتحسب مـن 100 درجـة وتعطى للطالب فى صورة ألوان .

- يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان ، ويـشترط لنجـاح الطالـب الحـصول على 30 %على الأقل ، من درجة امتحان الفصل الدراسى الثانى ، فـى كـل مـادة من مواد الامتحان .

- ينتقل الطالب إلى الصف الدراسى التالى، فى حالـة اجتيـازه المقـررات الدراسية ، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

- فى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسـية، يعقد له اختبار الدور الثانى، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعـد راسـبا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

- يتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهـم اختبـار الـدور الثـانى فيمـا درسـوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- تعلن النتيجة فى الفصلين الدراسيين (الأول والثانى )، عن طريـق الألـوان السابق توضيحها، وليس من خلال الدرجات.

- يوضح أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلـم رائـد الفـصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية ، تتضمن رصـد نقـاط التميـز ، وتـشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.