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وزير الرى: دور هام لمؤتمر المناخ فى عرض التحديات الأفريقية بالمياه والغذاء

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:01 م
وزير الرى: دور هام لمؤتمر المناخ فى عرض التحديات الأفريقية بالمياه والغذاء الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت ـ أسماء نصار

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شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى احتفالية افتتاح "جناح الأعمال السويدي" أولف كريستيرسون رئيس وزراء مملكة السويد المقام على هامش قمة المناخ COP27.
 
وأثنى سويلم على الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" لمصر وأفريقيا فى مجال المياه، وكذا "المعهد الدولي للمياه بستوكهولم" SIWI والذى يعد شريكا استراتيجيا للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، والتعاون الوثيق في مختلف الأحداث الدولية مثل جناح المياه بمؤتمر المناخ وأسبوع القاهرة للمياه وأسبوع المياه فى ستوكهولم.
 
وأشار سويلم إلى أهمية مؤتمر المناخ فى عرض التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال المياه والغذاء، وهو ما يتطلب قيام الجانب السويدى بتقديم الدعم اللازم للدول الأفريقية لمواجهة هذه التحديات ودعم السياسة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بهذه الدول.
 
وأكد على أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه بالدول الأفريقية، مشيرا لجهود مصر فى تعزيز التعاون "الجنوب - جنوب" ودور وكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة في مجال المياه فى دعم مبادرة التكيف فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.
 

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