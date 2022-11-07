صيدلة حلوان تنظم مؤتمرا دوليا بعنوان المنظور الصيدلانى لرعاية صحية مستدامة

كتب ـ محمد صبحى

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان المؤتمر الدولي الخامس "المنظور الصيدلاني لرعاية صحية مستدامة"، بمشاركة دولية واسعة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث.

عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد الكلية ورئيس المؤتمر وبحضور عدد من عمداء الكليات بالجامعة ولفيف من عمداء كليات الصيدلة في مصر.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إلي حرص الجامعة علي استضافة الفعاليات العلمية الكبرى والتي تثري مسيرة البحث العلمي في الجامعة.

وقالت الدكتورة مني فؤاد في كلمتها الافتتاحية، أن كلية الصيدلة جامعة حلوان تتميز بجودة مخرجاتها البحثية والتي أتاحت للكلية أن تظهر في تصنيف شنغهاي في المرتبة الاربعمائة من بين واحد وثلاثين ألف جامعة في التصنيف.

كما قال الدكتور حسام رفاعي، أن مجال الصيدلة في مصر من المجالات المتميزة علي مستوي الجامعات المصرية، حيث أشار المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن مجال البحوث الصيدلية في مصر يأتي في المرتبة السادسة عشر في النشر الدولي عالميا.

وقال الدكتور سامح سرور، أن الكلية تحرص علي عقد المؤتمر سنويا بمشاركة من باحثين مرموقين حول العالم حيث ألقي باحثون من جامعات كالجاري الكندية ومونبيليه الفرنسية وأحد الخبراء السويد محاضرات في اليوم الأول للمؤتمر، كما يشارك في اليوم الثاني باحثين من جامعات موناش الأسترالية وسانس الماليزية إلي جانب مشاركات الباحثين من الجامعات ومراكز البحوث المصرية والتي تبلغ أكثر من سبعين بحثا من أكثر 15 مؤسسة مصرية مشاركة في المؤتمر حيث يتيح المؤتمر للباحثين تبادل الخبرات والتعرف علي أحدث الأبحاث في المجالات البحثية.

جدير بالذكر، أن المؤتمر تم تنظيمه تحت إشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون حدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس المؤتمر والدكتور محمد إبراهيم صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمعاونون في اللجنة المنظمة واللجنة العلمية للمؤتمر.