اليوم السابع
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النقل تنتهى من تطوير ميدان المرج 30 يونيو المقبل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:12 م
النقل تنتهى من تطوير ميدان المرج 30 يونيو المقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب ــ سيد الخلفاوى

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كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة الوزارة لتطوير ميدان المرج أسفل الطريق الدائرى، مشيرا إلى أن ميدان المرج أسفل الطريق الدائرى وما يشهدها من عشوائية وأسواق، هو حال كل الميادين على المحاور الرئيسية المقاطعة مع الطريق الدائرى، مثل ميادين "الخصوص والسلام ومؤسسة الزكاة ومسطرد" وبالرغم من تنظيم الحى بشكل مستمر لهذة الميادين وغيرها إلا أنها تحتاج لتطوير.
 
وأوضح وزير النقل، أنه سيتم تنظيم الوقوف بميدان المرج وتخطيط الوقوف للميكروباص وكذلك الأسواق الموجودة به ليسهل خدمة المواطنين ويمنع الازدحام، معلنا أنه سيتم الانتهاء من تطوير ميدان المرج فى 30/ 6 القادم، مضيفا أنه من المقرر أن يتم إنشاء اسواق للباعة بالقرب من الميدان، كما سيتم تنظيم الحركة داخل موقف المرج بما يوفر وسائل الأمن للركاب.
 
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى التي تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من إجمالي 110 كم هي طول الطريق الدائري، وتشمل تلك المرحلة المسافة من المريوطية / المنيب / الأوتوستراد / القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات.

ميدان المرج

الطريق الدائري

الدائري

تطوير ميدان المرج

ازالات الدائري



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