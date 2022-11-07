اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنطلق 20 نوفمبر.. ننشر جدول امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:46 ص
تنطلق 20 نوفمبر.. ننشر جدول امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الجدول الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" والتى من المقرر أن تنطلق بداية من يوم 20 نوفمبر الجارى، وتعقد حضوريا بالكلية.
 
وكانت  الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أكدت أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم منتصف الفصل الدراسى الأولى.
 
وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات حضوريا بالكلية وفى قاعات ومدرجات الكلية، حيث أنه لا داعى لتنظيمها عن بعد بنظام الاونلاين، مؤكدة المتابعة الدورية والمستمرة لانتهاء كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم.
 
وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك انتظام الدراسة وتنظيم المحاضرات بالكلية دون رصد أى مشاكل او معوقات منذ بدء الدراسة فى أكتوبر الجارى.
 
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (2)
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (2)

جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (3)
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (3)

جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (4)
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (4)

جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (5)
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (5)

جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (6)
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (6)

جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (7)
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023 (7)

جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023
جدول امتحان الفصل الدراسى الاول2022-2023

 


جامعة القاهرة

اعلام القاهرة

امتحانات الميد تيرم

اخبار مصر

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

مناقشة كتاب طه حسين وجوزيف بيدييه.. تأصيل منهجى لقضية الشعر الجاهلى بجامعة القاهرة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:00 ص

القاهرة الإخبارية تناقش "التعليم فى عالم متغير".. مدير مركز القياس بجامعة القاهرة: مصر تمكنت من إدارة عملية التعليم خلال كورونا.. رئيس المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة: التعليم عن بعد يحتاج لبنية تكنولوجية قوية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 07:04 م

الخشت: جامعة القاهرة تشارك فى قمة المناخ وتستعرض مشروعات بحثية لمواجهة آثار الاحتباس الحرارى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:48 ص

وفد من معهد الأبحاث النووية بدوبنا الروسية يزور أكاديمية البحث العلمى وجامعة القاهرة

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:17 ص

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية فى تصنيف QS الإنجليزى للاستدامة

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:17 ص

تعيين قيادات أكاديمية وإدارية فى مستشفى معهد الأورام وكليات جامعة القاهرة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:51 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة