تنطلق 20 نوفمبر.. ننشر جدول امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، الجدول الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" والتى من المقرر أن تنطلق بداية من يوم 20 نوفمبر الجارى، وتعقد حضوريا بالكلية.

وكانت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أكدت أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم منتصف الفصل الدراسى الأولى.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات حضوريا بالكلية وفى قاعات ومدرجات الكلية، حيث أنه لا داعى لتنظيمها عن بعد بنظام الاونلاين، مؤكدة المتابعة الدورية والمستمرة لانتهاء كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك انتظام الدراسة وتنظيم المحاضرات بالكلية دون رصد أى مشاكل او معوقات منذ بدء الدراسة فى أكتوبر الجارى.