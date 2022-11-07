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المدرسة الرسمية الدولية بالقاهرة تعلن حاجتها لمعلمين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:16 م
المدرسة الرسمية الدولية بالقاهرة تعلن حاجتها لمعلمين.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت المدرسة الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمصطفى النحاس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن حاجتها لمعلمين  تخصصات: معلم لغة إنجليزية، ومعلم مساعد رياض أطفال ورياضيات وعلوم باللغة الإنجليزية، وتربية رياضية.
 
وحددت المدرسة الشروط منها: من العاملين بوزارة التربية والتعليم من داخل الكادر الحكومي، وأن يكون المتقدم على رأس العمل ومن ذوي الخبرة في مجال تدريس المناهج الدولية للصفوف الأولى، ألا يزيد السن عن 45 سنة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة إجادة تامة، ويفضل خريجو اللغات ومن له خبرة في المدارس الدولية - إجادة استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية الحديثة.
 
وأعلنت المدرسة  الأوراق المطلوبة، صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الأصلية - شهادات التخرج - شهادات الخبرة.

التربية والتعليم

معلمين بالمدرسة الرسمية الدولية

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وظائف بالمدرسة الرسمية الدولية



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