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مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالمالية تطرح 100 جنيه معدنية بمناسبة قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:35 م
مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالمالية تطرح 100 جنيه معدنية بمناسبة قمة المناخ 100 جنيه معدنية
كتبت أسماء نصار

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طرحت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية 100 جنيه فضة كعملة تذكارية بمناسبة انطلاق قمة المناخ، ويتم بيعها داخل جناح الوزارة بالمنطقة الخضراء بـ750 جنيها، وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بالصك وبداية انطلاق بيعها بالتزامن مع بداية المؤتمر، ويظهر فى ظهر العملة شكل المئة جنيه ومن الأمام لوجو قمة المناخ، واسم المؤتمر بالغتين العربية والإنجليزية.
 
ويحتوى الجناح على مجموعة من الميداليات لـ"توت عنخ آمون" بمناسبة احتفالنا فى 4 نوفمبر بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، وتحتوى المجموعة على 6 ميداليات تضم أشهر مقتنيات توت عنخ أمون من الظهر الجعران المجنح وعلى رأسه قرص الشمس كناية عن اسم الملك توت، ومن أسفل الخرطوشتين الاسم الميلادى والاسم التتويجى ، والظهر ثابت لكل المجموعة كما تضم المجموعة أشهر المقتنيات للملك وسيتم صك عملة تذكارية للتداول بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، وصدر لها قرار لكن لم يتم صكها.
 
كما يضم الجناح مجموعة لأسرة محمد على تضم 11 شخصية حكمت مصر من أسرة محمد على من أول محمد على حتى الملك أحمد فؤاد ويظهر على الوجه بورتريه الشخصية والظهر عليه الاسم الخاص بالشخصية مع كتالوج مترجم للغتين العربية والانجليزية ويحتوى على نبذة تاريخية عن كل شخصية وأهم الانجازات التى قدمتها.
 
ومن أشهر المقتنيات التى يضمها الجناح مجموعة القاهرة التاريخية والتى صدرت بمناسبة مرور 1050 عام على انشاء القاهرة التاريخية وتضم 6 ميداليات عليها أشهر المعالم التاريخية فى القاهرة مثل مسجد الأقمر والسلطان حسن والأزهر والسقا كرمز من رموز القاهرة القديمة وهناك كنوز مصر الفرعونية، و تم  عمل مجموعة ميداليات للدولة القديمة تضم معظم الشخصيات الهامة والرموز القديمة مثل الملك خوفو وهرم زوسر وأبو الهول والملك منكرع.
 
وهناك ميداليات تذكارية 6 سم بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيمان جمال عبد الناصر وأنور السادات وأخرى 4 سم عيار 900 وأخرى نحاس طلاء فضة وأخرى طلاء ذهب.
 
‫المالية تطرح 100 جنيه فضة بمناسبة مؤتمر تغير المناخ
‫المالية تطرح 100 جنيه فضة بمناسبة مؤتمر تغير المناخ

‫المالية تطرح 100 جنيه فضة بمناسبة قمة المناخ
‫المالية تطرح 100 جنيه فضة بمناسبة قمة المناخ
 

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