أخبار × 24 ساعة.. إطلاق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرعاية الصحية تطلق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم.. صور

وزير التعليم يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف

حتى لو عداد الكهرباء مسبوق الدفع هيمر عليك موظف شعاع شهريا.. اعرف التفاصيل

الصحة: إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة بداية من 9 أكتوبر