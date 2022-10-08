اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 01:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. إطلاق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إطلاق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم تسليم الأدوية لمستحقي الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

الرعاية الصحية تطلق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم.. صور

وزير التعليم يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف

حتى لو عداد الكهرباء مسبوق الدفع هيمر عليك موظف شعاع شهريا.. اعرف التفاصيل

الصحة: إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة بداية من 9 أكتوبر

 


الرى

الصحه

التعليم العالى

التربيه والتعليم

الهجره

الاوقاف

البيئه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة