أخبار × 24 ساعة.. إطلاق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرعاية الصحية تطلق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم.. صور
وزير التعليم يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف
حتى لو عداد الكهرباء مسبوق الدفع هيمر عليك موظف شعاع شهريا.. اعرف التفاصيل
غدا افتتاح مؤتمر "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور" بحضور وزيرة البيئة
الصحة: تقديم خدمات لـ 426 ألف مواطن بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة
الدكتور أيمن عاشور يستعرض تقريرا حول المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء
الصحة: إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة بداية من 9 أكتوبر
وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بمناسبة المولد النبوى: تجعلنا نتأمل قيم المحبة
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