اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:44 م
أكرم القصاص
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الأزهر يدين الهجوم على حضانة أطفال في إقليم نونغ بوا لامفو ويعزى الشعب التايلاندى

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:00 م
الأزهر يدين الهجوم على حضانة أطفال في إقليم نونغ بوا لامفو ويعزى الشعب التايلاندى الازهر الشريف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، العمل الإجرامي الدنيء الذي استهدف مركزًا لرعاية الأطفال، بمقاطعة «نونج بوا لامفو»، شرقي العاصمة بانكوك التايلاندية، مساء أمس الخميس، الذي أسفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء، أغلبهم من الأطفال، فضلًا عن العديد من الجرحى والمصابين.
 
والأزهر إذ يدين هذا العمل الإجرامي الخسيس، الذي تجرد مرتكبه من أدنى درجات الرحمة والإنسانية، فإنه يعرب عن خالص تعازيه للحكومة والشعب التايلاندي، ومواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 

الازهر

تايلاند

الازهر الشريف

عمل ارهابى



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