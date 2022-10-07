"البيئة" تحتفل بمولد النبى بصنع "عروسة المولد" من مكونات صديقة للبيئة

كتبت منال العيسوي

احتفالاً بذكرى مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بصنع " عروسة المولد " من مكونات صديقة للبيئة، والتى تعد من أبرز مظاهر احتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف ومن أقدم العادات التي مازالت مستمرة منذ مئات السنين لإدخال البهجة والفرحة علي الأطفال.

قام فريق التوعية بصنع "عروسة المولد" لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية والقماش وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة استخدام المخلفات كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.

وقام الفريق بعمل "عروسة المولد" حيث تم استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل، وذلك من ورق وكرتون وشريط ستان وقارورة مياه كبيرة، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة استخدام المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.