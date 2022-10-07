وزير التعليم يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف

كتب محمود طه حسين

تقدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتهنئة إلى زملائه وأبنائه المعلمين والطلبة والطالبات بجميع مديريات التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية وجميع المسلمين في بقاع الأرض بمناسبة ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الذكرى العطره التي تحمل نسائم الخير والسعاده للكبار والصغار للبشرية جمعاء وندعو الله قي هذه المناسبه العظيمه أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وأن نظل على قلب رجل واحد خلف القائد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما ندعو بالتمسك بسنته والإلتزام بتعاليم الدين الصحيح وأن نسير على نهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في سلوكنا وفي مُعاملتنا لجميع الخلق بكل الإحترام.