وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بمناسبة المولد النبوى: تجعلنا نتأمل قيم المحبة

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، التهنئة للمصريين فى الخارج بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، إخوتي وأحبائي أبناء مصر في الخارج، كل عام وأنتم متمتعين بكل الصحة والسعادة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة العطرة التي دائماً ما تجعلنا نتأمل في قيم المحبة والصبر والتسامح.

وتابعت : والذي يتزامن هذا العام مع احتفالنا بذكرى السادس من أكتوبر، ذكرى النصر العظيم، يوم العزة والكرامة.. ما يعظم من شعورنا بالسعادة والفخر.

واختتمت : حفظكم الله وحفظ بلدنا مصر الغالية من كل سوء ومكروه وأدام علينا وحدتنا ومحبتنا.