الرعاية الصحية تطلق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم.. صور

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، من مرضى السكرى والضغط وغيرهم من المسجلين بمراكز ووحدات طب الأسرة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية، فى منازلهم.

وتابع البيان، تم البدء فى صرف الأدوية لمستحقى الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة خلال أيام إجازات ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، واحتفالات المولد النبوى الشريف، وذلك طبقًا لجداول محددة للصرف، بهدف التيسير على منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.