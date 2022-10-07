حتى لو عداد الكهرباء مسبوق الدفع هيمر عليك موظف شعاع شهريا.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يعتقد الكثير من المواطنين من مستخدمى عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والذين يبلغ عددهم حاليا 12 مليون مشترك، أنه لن يتم المرور شهريا عليه لأنه يسدد قيمة الاستهلاك مسبقا ولكن الحقيقة أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسندت لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مهام المرور شهريا على مستخدمى هذه النوعية من العدادات لضمان عدم التلاعب، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن طريقة متابعة الاستهلاك بالعداد مسبوق الدفع:

1-يستخدم كشاف شركة شعاع تطبيق القارئ الضوئى لتسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

2- يعتمد تطبيق القارئ الضوئى على الإنترنت فى إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

3-يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.

4-يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئى لأنه يسجل البيانات وفقا لوقت وتاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

5-تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئى لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائى وتطبيق الغرامات القانونية.

6- بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئى لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.