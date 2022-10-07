غدا افتتاح مؤتمر "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور" بحضور وزيرة البيئة

تفتح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المؤتمر الإقليمى الذى تنظمه منظمة بيردلايف انترناشنوال تحت رعاية وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بعنوان "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور وقطاع الطاقة"، غدا السبت بأحد فنادق القاهرة، بحضور العديد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة بمصر والعالم.

‏‎ جدير بالذكر أنه يأتى هذا المؤتمر فى اطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27، الذى سينعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر للمدينة شرم الشيخ.

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