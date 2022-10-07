الصحة: تقديم خدمات لـ 426 ألف مواطن بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ426 ألفا و699 مواطنا، بدءا من شهر يناير وحتى سبتمبر 2022، من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، شملت خدمات العيادات الخارجية في تخصصات (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمي، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، زراعة الكبد)، حيث تلقى الخدمة الطبية من خلال العيادات 400 ألف ومواطنًا.

وتابع أنه تم إجراء 15 عملية زراعة كبد، بنسبة نجاح 80% بما يضاهي النسب العالمية التي تتراوح ما بين 75 إلى 80%؜، فضلًا عن الخدمات العلاجية التي قدمتها وحدة الفيروسات الكبدية لـ 7 آلاف مواطن، وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد.

ونوه «عبدالغفار» إلى إصدار 2900 قرار علاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء 165 حالة حقن كيماوي لمرضى الأورام، علاوة على إجراء 6 آلاف عملية منظار تشخيصي، و5 آلاف منظار علاجي بقسم المناظير والقنوات المرارية والجهاز الهضمي بالمعهد.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إلى أن القسم الداخلي بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، مضيفا أن قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد قدم الخدمة لـ 8500 ألف مواطن من خلال أقسام (الموجات الصوتية، الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي)، لافتًا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة لـ 19 مرضًا وراثيًا، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض.