حصاد الوزارات.. وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة
وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية
وزير التموين: انطلاق معرض المجوهرات الدولى تحت رعاية الرئيس السيسى 10ديسمبر
الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبل
الصحة توضح 6 طرق للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا.. إنفوجراف
وزيرة التضامن: إعفاء المسنين فوق 70 عاما من دفع أجرة المواصلات العامة
الرعاية الصحية: إدخال روبوتات ذكية متخصصة ضمن التجهيزات الطبية لمؤتمر المناخ
وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وزير النقل يبحث مع السفير التشيكى إعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية
210 أتوبيسات صديقة للبيئة بقمة المناخ.. تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء "إنفوجراف"
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