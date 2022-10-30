حصاد الوزارات.. وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية

إعداد محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة

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