اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:50 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
إعداد محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة

وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية

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الصحة توضح 6 طرق للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا.. إنفوجراف
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الرعاية الصحية: إدخال روبوتات ذكية متخصصة ضمن التجهيزات الطبية لمؤتمر المناخ
وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 


حصاد الوزارات

الدروس الخصوصية

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التعليم

التموين



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