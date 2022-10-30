الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 22 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 5 مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 65 مسجدًا صيانة.

وأوضحت وزارة الأوقاف ، المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. باباه الصغرى – سيدى غازى – كفر الدوار

2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات

3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور

4. عزبة السوسى – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسوان

5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان

6. بندر بن تركى غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب

مديرية أوقاف أسيوط

7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط

8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري

9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط

مديرية أوقاف الشرقية

10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان –

أبو كبير

11. أبو الشرقاوى – عزبة نسيم- أبو كبير

12. الحمر – حوض نجيح - ههيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف الغربية

14. النجار – قطور البلد – مركز قطور

15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. كحيلو – مدينة سيدى سالم – سيدى سالم غرب

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

17. سيد عبود – بهبشين – ناصر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطىء- المنتزه

مديرية أوقاف البحر الأحمر

2. النور المحمدى – حى مجاهد الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر

3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق

5. هارون – سيدى سالم غرب