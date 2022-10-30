210 أتوبيسات صديقة للبيئة بقمة المناخ.. تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء "إنفوجراف"

وفيما يلى أبرز معلومات عن الأتوبيسات الجديدة:

1. الأتوبيسات الجديدة تضم 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء.

2. تركيب الهويات البصرية لجميع الأتوبيسات واستصدار التراخيص اللازمة وتوفير الأطقم الفنية.

3. توفير زى لائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة، بما يتناسب مع قمة المناخ.

4. الأتوبيسات الصديقة للبيئة بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ وأيضا السياح بشرم الشيخ.

وانتهت هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية من اختيار وتدريب نحو 300 سائق من أكفأ السائقين في الهيئة ليتولوا مهام نقل وفود قمة المناخ، كما تم تدريب 36 من العاملين والمعاونين لهم مثل المهندسين والمشرفين والميكانيكى، وكهربائي السيارات وفنى التكييف، كما تم الانتهاء من منظومة شحن الأتوبيسات بالغاز الطبيعى والكهرباء و إقامة محطات الشحن في مدينة شرم الشيخ لشحن الأتوبيسات.