نائب وزير الكهرباء يفتتح النسخة الـ31 من معرض مصر للطاقة

افتتح اليوم الأحد، المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة النسخة السنوية الواحدة والثلاثين من معرض ومؤتمر مصر للطاقة الذى يُعقد فى القاهرة فى الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2022 فى مركز مصر الدولى للمعارض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

تعد مصر أكبر تجمع لخبراء الطاقة فى شمال إفريقيا. هذا الحدث هو جزء من سلسلة أحداث الطاقة فى Informa Market والتى تشمل أحداث الطاقة العالمية الأخرى مثل Middle East Energy و Nigeria Energy.

فى نسختها الحادية والثلاثين، تجمع شركة إيجيبت إنرجى أكثر من 120 من مصنعى وموردى الطاقة من جميع أنحاء العالم لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التى تغطى سلسلة قيمة الطاقة بأكملها من مولدات الطاقة وأنظمة تخزين الطاقة وإدارة الطاقة والكابلات عالية ومنخفضة الجهد، نقل وتوزيع الطاقة، الألواح الشمسية، الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء.

بناء على رؤية مصر لاستراتيجية 2030 لامتلاك اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد ركائزه الأساسية التى تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة الوطنية، وتعظيم الاستخدام الفعال لمختلف الموارد المتجددة التى تسهم فى النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة، بقطاع قادر على التنبؤ والتكيف مع التطورات الدولية حتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.المحلية والإقليمية، تستضيف مؤتمر مصر لريادة الطاقة 2022، تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدعم من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و م. أحمد صالح وزير التجارة والصناعة، من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2022، فى مصربمركز المعارض الدولى EIEC، القاهرة، مصر.

مؤتمر مصر لريادة الطاقة 2022 هو حدث استراتيجى يتكون من ثلاثة مؤتمرات تهدف إلى جمع صناع القرار فى صناعة الطاقة واللاعبين الرئيسيين والخبراء والمبتكرين والباحثين والتكنولوجيا من القطاعى الخاص والحكومى، لمناقشة أحدث الابتكارات والمشروعات والاستثمارات، واللوائح، والفرص فى الصناعة، للتواصل وتطوير الحلول لتلبية النمو السريع للطاقة فى مصر والمنطقة.

ويناقش المؤتمر:

1. رؤية مصر الاستراتيجية 2030

2. استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) حتى عام 2035

3. توجهات الحكومة المصرية نحو توطين الصناعات.

4. أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDG 2030

وأهداف المؤتمرهي:

• توفير منصة لصناع القرار فى صناعة الطاقة، واللاعبين الرئيسيين، والممارسين، وباحثين لتقديم ومناقشة أحدث المشاريع والاستثمارات والابتكارات والاهتمامات، وأفضل الممارسات فى هذا القطاع.

• تعزيز التعاون الإقليمى والدولي.

• إبراز أنجح المشروعات والفرص الاستثمارية فى هذا المجال.

• تقديم التقنيات الجديدة التى تدعم صناعة الطاقة لأصحاب المصلحة المعنيين.

توليد ونقل وتوزيع الطاقة

الموضوعات الرئيسية:

* مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول الأخرى، التحديات والفرص.

* كفاءة الطاقة والتخزين

* إدارة الطاقة

* التعاون بين مصر والدول الأفريقية

* الرقمنة : الوصول التكنولوجى إلى خدمات الكهرباء

* السوق العربية المشتركة للكهرباء

* تمكين المرأة فى مجال الطاقة

* الخطوط البحرية لنقل الميثانول الأخضر واللوجستيات

* مشروع محطة كهرباء جبل عتاقة لتوليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي

* شبكات المستقبل

* التركيز على الرقمنة: والحلول الذكية فى قطاع الطاقة

الطاقة النظيفة والاستدامة "يوم الاستدامة"

الموضوعات الرئيسية:

* مبادرات الاستدامة فى مصر ومؤتمر الأطراف cop 27

* مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية).

* تزويد القارة الأفريقية بالطاقة المتجددة

* خارطة طريق لإزالة الكربون

* تحويل النفايات إلى طاقة

* صناعات إزالة الكربون

* السيارات الكهربائية ومحطات شحن السيارات الكهربائية

* الهيدروجين الأخضر

* مشروعات تحلية المياه بالطاقة الشمسية

* الممر الأخضر والتواصل بين مصر وأفريقيا وأوروبا فى مجال الطاقة المتجددة

* كفاءة الطاقة

* التركيز على الرقمنة فى الطاقة المتجددة

* حقائق تطبيقات التكنولوجيا فى الشبكة الذكية - أنظمة الطاقة المتجددة

* دور وإمكانات الطاقة المتجددة

* الهندسة البيئية: التحديات والتقنيات الناشئة فى القرن الحادى والعشرين

* الطاقة والمساهمة فى التكيف مع تغير المناخ.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الأجنبى وتمويل قطاع الطاقة فى مصر

الموضوعات الرئيسية:

* اتفاقيات مصر لتمويل مجالات الطاقة المتجددة.

* إطار التمويل الأخضر فى مصر.

- السندات الخضراء السيادية المصرية.

* التمويل المستدام.

* إطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر.

* تمكين القطاع الخاص.

* سلسلة القيمة الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة.

* القيادات الشبابية فى قطاع الطاقة.