الصحة توضح 6 طرق للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا.. إنفوجراف

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 طرق للوقاية من الإصابة ب الأنفلونزا وتضمنت هذه الطرق:

1- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

2- الاهتمام بغسيل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين.

3- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة.

4- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة لتقوية المناعة.

5- تغطية الأنف عند العطس والسعال.

6- تلقى لقاح الأنفلونزا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة للمواطنين بالتزامن مع التقلبات الجوية التى تحدث من وقت إلى آخر، مؤكدة أن فصل الخريف يتسم بتقلباته الجوية التى تتخلل أيامه بين الطقس الحار نهارا والبارد فى ساعات الليل وكذلك موجات التقلبات الجوية والأمطار، وتؤدى تلك التقلبات فى الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تزداد حدة أعراض التهابات الجيوب الأنفية فى الفصول الانتقالية وهما فصلى الخريف والربيع، بسبب التقلبات فى درجات الحرارة على مدار اليوم وكذلك زيادة نشاط الرياح والأتربة، مشيرًا إلى أن مرضى حساسية الجيوب الأنفية يحتاجون إلى اتباع بعض النصائح للحماية من أى مضاعفات، فقد تظهر عليهم بعض الأعراض التى تشير لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة مثل إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء، واحتقان أو انسداد بالأنف، وألم بالوجه، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والتعب، والسعال، وصعوبة أو عدم القدرة على الشم، وضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع.

وقدم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية فى فصل الخريف تشمل، غسْل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال اى حالات مرضية.

وأشار إلى أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التى تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة قد يؤدى إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل فى البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.