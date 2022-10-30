اليوم السابع
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الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان والإسكندرية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:36 م
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان والإسكندرية قافلة طبية- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات "أسوان والإسكندرية "
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 
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الصحة

المحافظات

القوافل الطبية

التخصصات الطبية

حياة كريمة



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