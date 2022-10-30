وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية

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قال الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، إن الدروس الخصوصية واقع نعيشيه، وأضاف "حجازى" خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ،: "هدفي تقنين الأوضاع لصالح الأسرة المصرية، فبدلا من أن تدفع الأسرة 100 جنيه في السناتر تدفع عشرون جنيها فقط".

وأكد "حجازي" أن دوره استكمال تطوير عملية التعليم، قائلا:" أنا جاي أكمل على ما تم قبلي، فعملية تطوير التعليم هي عملية دولية وليست شخصا".