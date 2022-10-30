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وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:32 م
وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير خالد كامل

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طمأن الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الدخلية، المواطنين من خلال توجيه عدة رسائل أبرزها، أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة، وأنه لا داعى للقلق، حيث تتوافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وأيضا فى الأسواق الحرة .
 
وأضاف الوزير، أنه سيضخ كميات كبيرة من الأرز فى كافة المحافظات المختلفة، فى إطار الحرص عَلى توفير السلعة مع استمرار حظر تصديره للخارج لتلبية احتياجات المواطنين، كما يتم أيضا ضخ كافة السلع بكميات كبيرة طوال الوقت، كما يتم أيضا العمل عَلى تشديد الرقابة عَلى الأسواق والتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها.
 
جاء ذلك عَلى هامش انعقاد المؤتمر الصحفى للدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، للإعلان عن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذي سيعقد بالقاهرة في دورته الثانية خلال  شهر ديسمبر المقبل.
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت بشكل تجريبي فى تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر للحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات حرصا على حقوق المستهلك.
 

 

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