وزير المالية: زيادة حجم صادرات الأدوية لــ 691 مليون دولار فى 2021

كتبت أمل علام - تصوير محمد الحصرى

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، المنعقد حاليًا فى القاهرة، عن أن الجمهورية الجديدة ترتكز على تعظيم قدرات الدولة فى شتى القطاعات عبر مسارات متوازية؛ لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، حيث يُعد إحدى مفرداتها الرئيسية تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وهو واحد من أهم عناصر حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مصر من أوائل البلدان التى نجحت فى تصنيع اللقاحات محليًا، لتشق طريقها عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بواحدةٍ من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجاتهم بجودة عالية، وأسعار مناسبة دونما أي ممارسات احتكارية، على نحو يُسهم أيضًا فى جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى هذا القطاع الاستراتيجي، ومن ثم زيادة قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق واعدة لتوسيع القاعدة التصديرية خاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا، فى ظل ما توفره الدولة من فرص تنموية، وبنية تحتية قوية باتت أكثر تحفيزًا للتوسعات الاستثمارية، وقد بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة بـ537 مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها 38.7%

وتابع أننا نجاحنا فى هذا المسار المحوري بنجاح آخر فى إتاحة دواء آمن وفعَّال، يُمثِّل تتويجًا لجهود غير مسبوقة لتوطين صناعة أثبتت جائحة كورونا مدى أهميتها، يوم أن أغلقت العديد من الدول أبوابها، وعانت دول أخرى من نقص الأدوية، واللقاحات يوم أن استطاعت مصر انتهاج التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ودوران عجلة الإنتاج.















































































































