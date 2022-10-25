حصاد الوزارات..وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات
النقل تستعد لتشغيل قطار تالجو الإسبانى على خط القاهرة إسكندرية الشهر القادم
الصحة: توفير 27 جهاز أشعة وموجات فوق صوتية للمستشفيات بـ7 محافظات
التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
التعليم توجه المدارس بشأن إجراءات مواجهة الأمطار وتأمين الطلاب
وزير الرى: مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف.. لكنه مستمر بشكل علمى
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هل يجوز للمدرسين الأكل من بسكويت التغذية المدرسية؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو
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وزيرة الهجرة تستقبل سفير كازاخستان بمصر لبحث ملفات التعاون المشترك
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