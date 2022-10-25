اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:03 م
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حصاد الوزارات..وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات..وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات الدكتور محمد معيط وزير المالية
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات
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حصاد الوزارات

محمد معيط

المؤتمر الاقتصادى



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