أخبار × 24 ساعة.. مترو الأنفاق: استخراج اشتراكات الطلبة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
مترو الأنفاق: استخراج اشتراكات الطلبة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية
رئيس جامعة حلوان يشارك طلاب المدينة الجامعية فى تناول وجبة الغداء بالمطعم المركزي
التضامن × أسبوع.. توزيع حقائب مدرسية وسداد مصروفات وتوفير منح لغير القادرين
تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار التدخين للأطفال من أبناء الأسر بالمناطق المطورة
البيئة تنظم قوافل توعوية بجنوب سيناء استعدادا لقمة المناخ COP27
الأوقاف تطلق مبادرة "حق الوطن" فى جميع المساجد بالمحافظات لمدة شهر
استعدادا لقمة المناخ.. برنامج تدريبى مكثف للعاملين بمنظومة المخلفات بشرم الشيخ
رضا حجازى: تطوير التعليم الفنى استثمار فى رأس المال البشرى
وزير الأوقاف: الوطنية عطاء وانتماء وإعلاء لمصلحة الوطن العامة
التنمية المحلية: إزالة 3503 مبنى مخالف و732 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية
وزير التعليم العالى يبحث مع سفير النمسا التعاون بين الجامعات التكنولوجية
التضامن: تنظيم مؤتمر عربى فى مصر حول سياسات الرعاية الاجتماعية ديسمبر المقبل
وزيرة البيئة تدعو المجتمع المدنى للمشاركة الفاعلة فى قمة المناخ
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