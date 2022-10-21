استعدادا لقمة المناخ.. برنامج تدريبى مكثف للعاملين بمنظومة المخلفات بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوى

انطلق برنامج تدريب العمالة والسائقين التى ستعمل فى منظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع كفاءة العاملين بمنظومة المخلفات، ويشمل البرنامج تدريب العمال على عملية الجمع من المصدر وزيادة كفاءة عمليات فصل المخلفات، وذلك لوضع نظام تجميع إجمالى موحد مع التنظيف بشكل منتظم.

كما يشمل التدريب الاستخدام والإدارة السليمة للمعدات والأدوات والتدريب على المهارات السلوكية والفنية والتقنية، وتدريبات إجراء التشغيل القياسية بالإضافة إلى تدريبات القيادة الآمنة على الطرق وتدريبات القيادة الدفاعية، وعمليات الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وتم توفير زى رسمى لكل طاقم العمل بما فى ذلك جميع أدوات الحماية الشخصية مثل الحذاء الواقى والكمامات الواقية والقفازات والغطاء الرأسي، لضمان ظهور العمالة والسائقين بالمظهر اللائق والذى يتناسب مع أدوات السلامة والصحة المهنية.

بالإضافة إلى عمل تدريبات لسائقى السيارات والمعدات التى ستعمل بمنظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ وذلك بالمركز المصرى للقيادة الآمنة واجتياز البرامج التدريبية التالية لجميع السائقين حسب نوع المركبة، ويتضمن المركز مضامير تدريب تحاكى الطرق التى يسير عليها قائد المركبات فى الحياة المرورية اليومية من منعطفات تقاطعات طرق متعرجة ساحات انتظار وغيرها، وذلك لتدريب السائقين المحترفين على مواقف مرورية مماثلة للحقيقة لإعداد جيل جديد من قائدى المركبات الثقيلة المؤهلين عمليا وفنيا وذلك وفق أحدث المعايير الدولية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن جميع الأعمال المتعلقة بالموارد البشرية بمنظومة إدارة المخلفات من مشرفين وسائقين وعمال ستتم وفقاً لنظم إدارة السلامة وحماية البيئة (HSE Management Systems) وهو نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة يقوم على بناء وتوفيق عمليّات منظّمة للتّحسّن المستمرّ فى إنجاز الأعمال والحفاظ على الصحة وسلامة الموظّفين والمجتمع وحماية البيئة التى يعملون بها.