الأوقاف تطلق مبادرة "حق الوطن" فى جميع المساجد بالمحافظات لمدة شهر

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مبادرة "حق الوطن" فى جميع مساجد مصر بدءًا من الجمعة المقبلة 28 أكتوبر الجارى، ولمدة شهر كامل، لافتة إلى أن المبادرة تشمل خطبة الجمعة المقبلة التى ستخصص للحديث عن "حق الوطن".

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة ستشمل بدءًا من السبت 29 أكتوبر الجارى وحتى الأربعاء 2 نوفمبر المقبل، الأسبوع الدعوى وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر، ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره .

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، بمسجد "الرحمة" بمحافظة السويس، تحت عنوان: "مراحل وسمات بناء الشخصية فى السنة النبوية"، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وقنصل المملكة العربية السعودية بالسويس الوزير المفوض خالد بن على الشمراني، والشيخ ماجد راضى مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ محمد فتحى مسلم مدير الدعوة، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وفى خطبته أكد وزير الأوقاف، حرص ديننا الحنيف ونبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) على بناء الشخصية السوية القوية القويمة المستقيمة الرشيدة على خمس ركائز صحيحة هي: الإيمان، والأخلاق، والإنسانية، والعمل، والولاء للوطن، فأما الإيمان فهو باب الراحة والسعادة فى الدنيا والآخرة وهذا ما علمه النبى (صلى الله عليه وسلم) لأمته أطفالًا وشبابًا وشيوخًا، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا عبد الله بن عباس (رضى الله عنه): "يا غلام، إنى أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف".