رئيس جامعة حلوان يشارك طلاب المدينة الجامعية فى تناول وجبة الغداء بالمطعم المركزي

كتب محمد صبحى

استمرارا لسلسلة جولات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، قام بعمل جولة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة لتناول وجبه الغداء مع أبنائه الطلاب والاستماع إليهم في مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمطعم المركزي، والاطمئنان على تقديم خدمة متميزة لطلاب المدن الجامعية.

ويتمثل الهدف الرئيس لهذه الجولات للاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الجامعى.

وعبر رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب، حيث تسعى المدن الجامعية بجامعة حلوان لتقديم كافة الخدمات للطلاب على أعلى مستوى وتقديم الخدمات الغذائية بأعلى كفاءة وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب، ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعية بحرص قيادات الجامعة على التواجد بينهم، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

رافقه خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وبعض من مديرى العموم بالجامعة.