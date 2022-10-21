التنمية المحلية: إزالة 3503 مبنى مخالف و732 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 8 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 فى استرداد 62 ألف متر مربع بعد إزالة 3503 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 732 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 2250 فدان .

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، لافتا إلى أنه هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية و معدلات الإنجاز فى إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ20 و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الازالات المستهدفة فى الموجة ال20 وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أى تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته فى المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن .

ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار جهود المحافظات فى مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد والتصدى بحسم لأى محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد على أنه لا تسامح مع أى تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية فى التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أى أراضى بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين .

وأكد وزير التنمية المحلية على وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف المهم، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأى مخالفات جديدة وتذليل أى معوقات تعترض تنفيذ الإزالات .

كما وجه وزير التنمية المحلية قيادات الوزارة ومسئولى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار فى متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 20 لاستكمال تلك الأعمال وذلك تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

كما طالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمرور اليومى على بالقرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولى الزراعة وحماية الأراضى لرصد أى محاولات للتعدى ومنعه فى المهد .

جدير بالذكر أن الموجة الــ 20 قد بدأت بالمرحلة الأولى والتى جرى تنفيذها فى الفترة من 13 أغسطس الماضى واستمرت حتى 1 سبتمبر الماضي، وتليها المرحلة الثانية والتى جرها تنفيذها فى المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة المقرر إجراؤها فى الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري.