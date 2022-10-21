البيئة تنظم قوافل توعوية بجنوب سيناء استعدادا لقمة المناخ COP27

كتبت منال العيسوى

نظم جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، قافلة توعوية على مدار أسبوع كامل بمدن محافظة جنوب سيناء (مدينة ابو رديس_ وابو زنيبة_سانت كاترين _ راس سدر) وذلك على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنشر وخلق وعى بيئى بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصرى بكافة أطيافه وفئاته العمرية.

وتضمن اليوم الافتتاحى للقافلة تنفيذ أنشطة للتوعية البيئية بمدينة أبورديس بمجلس مدينة أبورديس، ومدرسة أبورديس الثانوية، ومدرسة أبورديس الإعدادية حيث تم تنفيذ 3 ندوات تضمنت مواضيع (التنمية المستدامة- التغيرات المناخية - مفهوم البيئة)، كما تم تنفيذ ورشتى عمل عن إعادة تدوير الورق والمخلفات الإلكترونية.

كما تم التنويه على ضرورة عمل أنشطة بيئية متعددة بالمدرسة ومتابعة النشاط الطلابى البيئى بشكل دوري، حيث يأتى ذلك حرصا على إدماج الجيل الحالى فى المنظومة البيئية واشراكه فى العمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المتاحة، وتستهدف القافلة التوعوية مدارس تلك المدن والاجهزة الادارية والعاملين بقطاعات مختلفة.

ويعتبر المحور البيئى والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من أحد المحاور الهامة لما يعانيه المجتمع الدولى من قضايا عالمية تمس التنوع البيولوجى والتغيرات المناخية والتى أثرت على فقد الكائنات الحية وأدت الى المساس بحقوق الأجيال القادمة من بيئة كريمة وتنوع وتداخل وتوازن بيئى يحقق الامن والعدالة.