مترو الأنفاق: استخراج اشتراكات الطلبة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن الاستمرار فى استخراج إشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حتى الإنتهاء من استخراج جميع الإشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة مع التأكيد على أنه لا يوجد زيادة فى أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة بكافة المراحل التعليمية في المدارس والجامعات.

وأضافت أنه من يرغب في استخراج الإشتراك عليه التوجه إلى أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء إستمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب سواء مدارس أو جامعات، على أن يقوم الطالب بملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام و محطة الوصول والإسم مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الإستمارة وختم و إعتماد الإستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب، و يتم إعتماد الصورة على الإستمارة بختم الكلية أو المعهد أو المدرسة بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الآخر على الإستمارة وختم الصورة الأخرى على الصورة من الخلف ، أما عن إستمارة الإشتراك للمدارس الخاصة تستخرج من المنطقة التعليمية التابع لها الطالب وتختم بختم شعار الجمهورية ، و يتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجهة الدراسية ، وأكدت على أن إشتراك الطلبة يستخرج من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط، و أن الإشتراك يستخرج لمدة 3 أشهر وهى تمثل فترة الترم الدراسي فقط .

وأوضحت الشركة في بيانها أنه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 سيتم عودة مواعيد التشغيل لجميع مكاتب الإشتراكات بداية من الساعة السابعة صباحا و حتى الساعة الرابعة عصرا كالسابق ، و عرفت الشركة عن أماكن مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة وهى محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ) ومكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) و مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة 3 - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ) .

وختاما ناشد " متحدث المترو " أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وتتمنى جميع قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وجميع العاملين بها دوام التقدم والإزدهار والتطوير المستمر لمصرنا الحبيبة، وأن ينعم الله على جموع الشعب المصري العظيم بالصحة والعافية .