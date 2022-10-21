النقل: مصر تفوز بإقامة مكتب إقليمى للمنظمة البحرية الدولية بالإسكندرية

كتب ــ سيد الخلفاوى

أعلنت وزارة النقل، نجاح مصر فى الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية لإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، حيث تمت الموافقة عليه فى لجنة التعاون التقنى رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور جمهورية مصر العربية الريادي وتاريخها المؤثر فى كل المجالات ومنها المجال البحرى، بالإضافة إلى أن مصر لديها أعرق الجامعات المصرية فى مجال التعليم والتدريب البحري.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار جهود المهندس كامل الوزير وزير النقل لإنشاء مكتب اقليمي للمنظمه البحرية الدوليه (IMO) بجمهورية مصر العربية، وجهود كل من قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.

وأكدت وزارة النقل، أن هذا الفوز يعد تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفاده من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر، حيث إنه لا يوجد مكتب تمثيل إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية تدفع بالمنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

ويمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية. مع تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة فى اجتياز المراجعات الإلزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية، وسيتم اعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقنى للمنظمة البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر 2022.