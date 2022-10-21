التضامن × أسبوع.. توزيع حقائب مدرسية وسداد مصروفات وتوفير منح لغير القادرين

كتب مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٤ أكتوبر إلى ٢٠ أكتوبر، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالي:

- نيفين القباج تستعرض تقريرا عن جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى مع بدء العام الدراسى الجديد لدعم الطلاب الأولى بالرعاية.. وتعلن عن التوسع فى توزيع حقائب مدرسية وسداد مصروفات مدرسية وتوفير منح للطلاب غير القادرين.

والتضامن تساهم بإجمالى 30 مليون جنيه لتوفير العلاج الهرمونى للمحاربات مؤكدة أن صحة المرأة ركن أساسى لصحة الأسرة وصحة الوطن بأكمله.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يستكمل تدريباته، وينفذ 42 لقاء تدريبيا بمراكز الشباب فى 10 محافظات بمشاركة 900 شاب وفتاة، ويؤهل 800 آخرين من المخطوبين لإعدادهم قبل الزواج.

- فى إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تستكمل توزيع أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب ذوى الإعاقات البصرية فى جامعات سوهاج وأسيوط والأزهر، بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى وجمعية الاورمان.

- فى إطار الاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ "CoP 27"، وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع استعدادات الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع الشركة المنظمة، ومراجعة مشاركة الجمعيات الأهلية، وتدريب الإعلاميين على قضايا المجتمع المدنى والاستدامة البيئية.

- برنامج "وعي" للتنمية الاجتماعية وجامعة حلوان ينفدان برنامج إعداد مدربين لعدد 30 أستاذا مساعدا ومدرسًا بكلية الخدمة الاجتماعية لتدريب 12 ألفًا من طلاب السنوات النهائية على موضوعات البرنامج للاستعانة بهم لنشر الوعى وعمل المسوح الميدانية فى المناطق بديلة العشوائيات.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل رولا دشتى الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا” إسكوا”، وتم مناقشة التعاون فى موضوعات رعاية كبار السن، ودمج ذوى الإعاقة، وتحليل ملفات الفقر للخروج بمقترحات للأزمات الاقتصادية الحالية.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يصدر بحثا حول "الحماية الجنائية لكبار السن من إساءة المعاملة"، والذى يرصد الأبعاد الحقيقية للمشكلة وآثارها وسبل مواجهتها.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفدًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بهدف تنسيق الجهود والوصول إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة وفى أسرع وقت.

- تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن تشارك فى افتتاح فعاليات مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات فى العالم تحت عنوان "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

- التضامن الاجتماعى تنظم مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون مع الوزارة، والقباج تؤكد أن الوزارة منحازة للتمكين الاقتصادى وللشمول المالى للأسر الأولى بالرعاية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد فعاليات إطلاق تقرير "دعم خدمات رعاية الطفولة بمواقع العمل"، وتستعرض خطة الوزارة للتوسع فى الحضانات بأماكن العمل وخدمات الوزارة لمرحلة الطفولة المبكرة.

- القباج تشهد ندوة "مؤتمر المناخ: الفرص والتحديات " تلبية لدعوة مجلس الأعمال المصري-الكندى.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الادمان خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2022 وتعلن عن تقديم الخدمات العلاجية لإجمالى 120 ألف مريض إدمان جديد مجاناً وفى سرية تامة.

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، اجراء دراسة حالة مُعمقة لظاهرة الغارمين والغارمات بالدقهلية، وأخرى على مستوى الجمهورية لإعداد ورقة سياسات للتعامل مع قضايا الغُرم وحماية الأسر من استغلال الوسطاء.

- استمرارا لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع فى برامج الوعى ونشر السلوكيات الإيجابية، القباج تعلن عن تقديم الخدمات العلاجية ودعم خدمات المشورة والمتابعة لإجمالى 21 ألف مريض وتنفيذ 165 ألف زيارة منزلية بالمناطق المطورة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتجه للمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة فى الدورة رقم "77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كعضو دائم ممثلاً عن جمهورية مصر العربية.

- التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى بأسوان وغيرها من المحافظات المستهدفة، تم عقد معسكرات تدريبية لتحقيق سرعة التعامل والتدخل الفورى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بفصلى الخريف والشتاء.

- مديريات التضامن الاجتماعى تستعرض خدمات وبرامج الوزارة للمرأة الريفية فى يومهن العالمى، والاسماعيلية تبادر بندوة مجمع النيل للإعلام بمشاركة الرائدات الاجتماعيات وحضور واسع من المهتمين.

- القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الأربعة أشهر الماضية.. وتصرح تم التعامل مع 1,276 بلاغاً، وتوجه بسرعة إنقاذ المواطنين حفاظاً على حياتهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

- فى إطار تنفيذ أنشطة وخدمات مشروع الصحة للجميع، مكون دعم سبل العيش بالهلال الاحمر المصرى يعلن عن فتح باب التسجيل ببرنامج التوجيه المهنى والبحث عن وظائف للتدريب على المهارات الحياتية وفهم سوق العمل.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعود من رحلتها بالأردن بعد المشاركة فى المجلس التنفيدى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والاتفاق حول ثلاثة مؤتمرات تُعقد بالقاهرة تشمل المؤتمر العربى للرعاية الاجتماعية والأمن المجتمعى، ومؤتمر البنوك والصناديق العربية والتمويل التضامنى، والنساء ذوات الإعاقة.